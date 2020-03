Helikopterilääkärit halutaan yhdelle työnantajalle – "Sairaanhoitopiirit resursoivat vaihtelevasti, millä on seurauksia toiminnan tasalaatuisuuteen"

Muutos vuoden 2022 alusta

Lääkärihelikopteritoiminta on tarkoitus siirtää yliopistollisilta sairaanhoitopiireiltä valtiolle vuoden 2022 alusta.

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaan sairaanhoitopiirien omistaman Finnhems Oy:n osakkeet ostetaan valtiolle ja yhtiö aloittaa lentotoiminnan omana tuotantona kahdeksassa tukikohdassa.

Finnhems-yhtiöllä on tukikohtia Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Muualla on aina paikalla päivystävä ensihoitolääkäri, Rovaniemellä kaksi ensihoitajaa. Kaksi uutta tukikohtaa on tarkoitus perustaa Etelä-Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen.

Uuden Finnhemsin on tarkoitus tulla ministeriön omistajaohjaukseen, ja sen toiminta rahoitettaisiin valtion talousarviosta. Tähän astikin valtio on rahoittanut sairaanhoitopiirien hallinnoimaa toimintaa vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla.

Lääkärihelikopteritoiminnan selvitysmies ehdotti, että Finnhems ei omistaisi helikoptereita vaan lentotoiminta kilpailutetaan julkisena hankintana.