Heinäkuussa hukkui ihminen lähes joka päivä, arvioi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto.

Liiton keräämien ennakkotietojen mukaan yhteensä 29 ihmistä hukkui kuukauden aikana. Heistä kuusi oli naisia ja loput 23 miehiä. Tapauksista suurin osa sattui uidessa.

Koko vuonna on toistaiseksi hukkunut 57 ihmistä, joista kymmenen on naisia. Uintionnettomuuden jälkeen yleisin hukkumissyy on vesiliikenneonnettomuus.