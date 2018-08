Heinäkuussa hukkui ihminen lähes joka päivä – koko vuonna hukkuneita 57

Heinäkuussa hukkui ihminen lähes joka päivä, arvioi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto torstaina.

Liiton keräämien ennakkotietojen mukaan kuukauden aikana hukkui yhteensä 29 ihmistä. Heistä kuusi oli naisia ja loput 23 miehiä. Tapauksista suurin osa sattui uidessa.

Koko vuonna on toistaiseksi hukkunut 57 ihmistä, joista kymmenen on naisia. Uintionnettomuuden jälkeen yleisin hukkumissyy on vesiliikenneonnettomuus.

Turvallisen uimisen varmistamiseksi liitto kehottaa välttämään yksin uimista, uimaan aina rannan suuntaisesti ja varmistamaan ennen hyppäämistä, ettei pinnan alla ole mitään vaarallista.

Veneilijöitä kehotetaan aina käyttämään pelastusliivejä. Myös hätäkeskuksen 112-sovellus kannattaa ladata valmiiksi älypuhelimeen. Liitto myös muistuttaa, ettei alkoholi kuulu vesille.