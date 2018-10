Heidi Hautala toivoo Maria Ohisalon ottavan vihreiden puheenjohtajuuden

Vihreiden pitkän linjan poliitikko, europarlamentaarikko Heidi Hautala toivoo, että Maria Ohisalo ottaa puolueen puheenjohtajuuden ensi kesän puoluekokoukseen asti.

Hautala arvioi STT:lle, että Ohisalo on edustanut puoluetta varapuheenjohtajana hyvin ja osoittanut olevansa täysin tilanteen ja asioiden tasalla.

Vihreiden puoluevaltuuskunta päättää puheenjohtaja Touko Aallon seuraajasta ensi viikolla.

– Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että Maria Ohisalo on ensimmäisenä varapuheenjohtajana ottanut jo vastuuta. Toivon, että hän ottaa tehtävän puoluekokoukseen asti. Ohisalo on osoittanut, että hän on täysin tilanteen ja asioiden tasalla ja edustaa meitä hyvin, Hautala sanoo.

Hautala suhtautuu sen sijaan varauksella siihen, että aiempi puheenjohtaja Ville Niinistö palaisi tehtävään.

– Meillä on ollut perinne, että itse kullakin on oma vuoronsa. Kukaan ei ole vielä lähtenyt uudelle kierrokselle. Meillä on ihan hyvä mahdollisuus ratkaista tämä toisellakin tavalla. Emme ole hätätilanteessa sillä tavalla, että se olisi ainoa vaihtoehto.

Hän ei kannata myöskään sitä, että rajoitus puheenjohtajan perättäisten kausien määrästä poistettaisiin.

– Se ei ole mikään vastaus siihen, että tehtävä on kuormittava ja raskas. Päinvastoin, tehtävää kannattaa jakaa leveämmälle.

Hautalan mielestä puolueessa olisi hyvä olla useampia kärkinimiä, jotta puheenjohtaja ei kuormittuisi yksin.

– Se on asia, joka tästä voitaisiin oppia. Ei voi olla niin, että tuhansien, jopa kymmenientuhansien työ puolueessa on kiinni siitä, miten ykköspuheenjohtaja jaksaa.