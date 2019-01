Hävittäjähanke voi lisätä kiinnostusta Suomen vientiä kohtaan ulkomailla – Lintilä lähtee Yhdysvaltoihin vientimatkalle

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tekee vienninedistämismatkan Yhdysvaltoihin 10.–16. tammikuuta. Vierailun tarkoituksena on edistää Suomen älyliikenteen ja meriteollisuusalan yritysten intressejä Yhdysvalloissa. Mukaan lähtee yritysvaltuuskunta.

Suomi on erillisenä hankkeena hankkimassa korvaavia hävittäjiä Hornet-hävittäjien tilalle. Miljardiluokan hävittäjäostos lisää Lintilän mukaan kiinnostusta Suomea kohtaan esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka on yksi niistä maista, joissa on hävittäjäkisassa mukana oleva taho. Muita tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi ja Ranska.

– Hävittäjähanke ei varsinaisesti tee vienninedistämisestä helpompaa. Kiinnostus Suomea kohtaan on kuitenkin lisääntynyt. Vienninedistämismatkoja on tehty aiemmin muun muassa Ruotsiin ja Ranskaan. Nyt on Yhdysvaltojen vuoro. Washingtonissa on luvassa erityisesti meriteollisuuteen painottuvaa ohjelmaa, Lintilä kertoo.

Ennen Washingtonin tapaamisia Lintilä pyrkii saamaan YK:sta lisää hankintoja Suomelle.

– YK:n hankinnat ovat merkittäviä. Olemme toistaiseksi mopen osilla niissä. Suomen 0,05 prosentin osuus YK-järjestöjen hankinnoista on aivan liian alhainen. Me pystymme parempaan. Käyn New Yorkissa keskusteluja YK:n hankinnoista, hän toteaa.

Yhdysvaltojen omat julkiset hankinnat ovat myös esillä matkan aikana.

Elinkeinoministeri tapaa vierailun aikana Yhdysvaltojen hallinnon edustajia, joiden kanssa käsitellään ajankohtaisia elinkeino-, teollisuus- ja talouspoliittisia kysymyksiä.

Lintilän vierailu on jatkoa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) marraskuiselle Yhdysvaltain vierailulle.