Hätäisimmät demarit antaisivat Antti Rinteelle jouluun asti aikaa – puolue on nyt historiallisessa kannatuskuopassa

Sanokaa mitä sanotte, mutta ei tämä ole Rinteen syytä. Kyseessä on koko maailman laajuinen ilmiö jossa sosialismi ja vasemmistolaisuus ylipäätään ovat hurjassa alamäessä. Kaikkialla Euroopassa sosialismi on kokenut kovia kolauksia ja katsokaa nyt miten on kuihtunut Saksan demareiden suosio huippuvuosista. Jos Rinne saa pidettyä sosialistien lukeman vaaleihin asti 13%:ssa, niin minä sanon, että sitä parempaa johtajaa ette muuten löydä. Se on hankala myydä kansalle ideologia jota kansa ei enää halua. Ajat ovat muuttuneet. Hyvin harva enää haluaa massiivista hallinnon osallistumista ihmisten asioihin ja korkeita veroja.