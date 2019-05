Hannu Taanila jatkaisi toimittajan töitä, jos joku väline tarjoaisi hänen sanomiselleen areenan.

Helsingin Viiskulmassa Johanneksenkirkon ja suojelupoliisin katveessa asuu mies, joka muistetaan muun muassa päiväkirjoistaan. Hän käsitteli radiopäiväkirjoissaan suurvaltapolitiikkaa, uskontoa, urkumusiikkia ja monia muita asioita – unohtamatta junia ja ruoanlaittoa.

Tämä mies, Hannu Taanila, on nykyisin eläkeläinen, eikä hänellä enää ole päiväkirjaa radiossa eikä edes yöpöydällään.

Tavallisesti Taanila, kun päivä valkenee, nousee vuoteestaan, käy valmistamaan aamiaista ja nauttii olostaan puolisonsa kanssa. Aamiaisen jälkeen Taanila hoitaa tiskit, roskat ja muut sellaiset asiat, jotka tavallisessa arjessa on hoidettava.

Eräänä kevätpäivänä hän kävelee haastattelua varten läheiseen kahvilaan. Tapaaminen on parasta sopia sinne, sillä kotona on juuri nyt hiukan tavallista vilkkaampaa, kun siellä on lapsenlapsi päivähoidossa.

Kahvilaan Taanila siis saapuu, vaikka ei alkuun ollut järin innostunut koko haastattelusta, saati sitten lähestyvästä syntymäpäivästä.

– Yäk, hän kommentoi merkkipäivän viettämistä.

Taanilan ohjelmia kuunnelleille ei ehkä tule yllätyksenä, että miehen mielessä on kapitalismi. Yllätys ei ole myöskään puheen tyyli, vaikka – ja koska – se saattaa sisältää yllätyksellisiä sanavalintoja.

– Mielessä on tänään se vulgaarikapitalismin fatwa, jonka ”Juha ja Anne Bernerin” hallitus on pannut Suomen päälle.

Fatwa on perusmerkityksessään islamilaisen uskonoppineen antama lausuma, joka on tarkoitettu uskonnolliseksi ohjeeksi, mutta nyt Taanila käyttää sitä puhuessaan muun muassa liikennepalvelulaista, ”hyvinvointivaltion purkamisesta” sekä siitä ”kapitalismi-leninismistä”, joka Suomessa hänen mukaansa vallitsee.

Omien sanojensa mukaan Taanila ei arvostele tai vastusta kapitalismia, vaan ”ajattelee”. Hänen mukaansa kapitalismia on pakkokin ajatella, koska siinä me kaikki elämme.

Myös ilmastonmuutoksesta ja ulkopolitiikasta hän ajattelee yhtä ja toista, mutta kaikki ajatukset eivät tähän mahdu.

– Hirvittävintä on se, että Suomi on asettautunut lähinnä USA:n etuvartioksi.

Taanila on ehtinyt ajatella ja olla äänessä vuosikymmeniä, ja elämä on ollut mielenkiintoinen.

– Olen todella semmoinen hannuhanhi, hän tuumii ja viittaa erityisesti siihen suureen joukkoon ihmisiä, joilta hän on vuosien varrella valtavasti oppinut. Hän luettelee liudan nimiä Tuomas Anhavasta Esko Seppäseen ja Aarre Elosta Enzio Forsblomiin.

– Sitä paitsi voin hyvin, lapset ovat maailmalla, putkiremontti on tehty ja lääkäri ihmettelee, miten olen näin terve.

Niin terve kuin Taanila onkin, ei hänen ajatuksiaan enää moni pääse kuulemaan, koska hänellä ei ole niiden esittämiseen juurikaan areenoita.

Jos se Taanilasta olisi kiinni, hän voisi hyvinkin työskennellä Ylen taloustoimittajana tai Helsingin Sanomien kolumnistina.

– Olen varmaan liian vanha, hän arvelee ja huomauttaa, ettei häntä ainakaan ole koskaan syytetty ammattitaidottomaksi tai laiskaksi.

Tosin Keravan kirjastossa hän pitää säännöllisesti Taanilan tunteja. Sitä paitsi heinäkuussa hän aikoo luennoida Nurmeksen musiikkiakatemiassa Johann Sebastian Bachin pahoinpitelyn historiasta. Niin että ei ajattelija Taanila täysin vaiennut tai vaiennettu ole.