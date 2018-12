Hanna Sarkkinen juhlii lainahepenissä – "Useimmilla meistä on tarpeeseen nähden liikaa vaatteita"

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) saapui Linnan juhliin lainavaatteissa. Sarkkinen on lainannut muotisuunnittelija Katri Niskasen mustan iltapuvun vaatelainaamo Vaaterekistä.

Hanna Sarkkinen juhli lainapuvussa itsenäisyyspäivän vastaanotolla. KUVA: Jukka Leinonen

– Useimmilla meistä on tarpeeseen nähden liikaa vaatteita ja vaateteollisuus on yksi maailman suurista saastuttajista. Presidentti on valinnut tämän vuoden juhlien teemaksi ilmastonmuutoksen, mekon lainaaminen sopii hyvin teemaan, Sarkkinen perustelee asuvalintaansa.

Sarkkisen juhla-asun kruunaavat kuvataitelija ja vintage-yrittäjä Irja Nurun Venus-taidekorumalliston kaulakääty ja korvakorut.

– Itsenäisyyspäivänä on aiheellista juhlia Suomea ja maatamme rakentaneita sukupolvia näyttävästi, mutta on tärkeä pohtia myös Suomen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita, Sarkkinen toteaa.

Sarkkinen saapui Linnan juhliin puolisonsa Matti Karmalan kanssa.