Hammashoitopelon voi saada kuriin virtuaalisella rannalla tai meren alla – professori neuvoo kertomaan pelosta hammaslääkärille: "Täytyy pitää puolensa"

Mistä pelko johtuu?

Hammashoitopelolle on sisäsyntyisiä ja ulkosyntyisiä syitä. Toiset ovat alttiimpia pelolle kuin toiset.

Suuhun kajoaminen voi pelottaa, koska se on herkkä alue, joka on aivokuorella vahvasti edustettuna. Suu on luotu syömistä ja hengittämistä, eli elämän tärkeitä toimintoja varten.

Yksi syy pelolle ovat omat kokemukset hammashoidosta. Jotkut voivat saa pelon muiden kertomuksista.

Osalla ihmisistä pelkoon liittyy ahdistusta tai paniikkihäiriötä.

Jos ihmisellä on esimerkiksi herkkä nielu, voi oppia pelkäämään yökkäämisrefleksiä. Refleksin voi saada aikaan myös tunteella.

Jo se voi vaikuttaa pelkoon, onko lapsi saanut tukea kotoa siihen, että selviää hankalista tilanteista.

Joka kolmas pelkää

Suomalaisista aikuisista 30–34-vuotiaat pelkäävät hammashoitoa enemmän kuin vanhemmat ikäluokat, vaikka suunterveys on heillä parempi.

Terveys 2011 -väestötutkimuksen mukaan hammashoitoa pelkää joka kolmas suomalainen aikuinen.

Pelon vakavin seuraus on säännöllisen hammashoidon välttäminen, joka voi johtaa vaikeisiin suusairauksiin.

Tutkimuksen mukaan suomalaisilla aikuisilla, joiden hammashoitopelko kasvoi vuosina 2000–2011, oli jopa viisinkertainen todennäköisyys käydä hammashoidossa epäsäännöllisesti.

Ne, joilla pelko saatiin vähenemään, kävivät kuusi kertaa todennäköisemmin säännöllisesti hammashoidossa.

Lähde: Professori Satu Lahti