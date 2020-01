Halpeneeko sähkö Oulussa? "Tavoitteemme on olla Suomen kolmen edullisimman sähkönmyyjän joukossa"

Oulun Energia, Oulun Seudun Sähkö ja kahdeksan muuta sähkönmyyjää ovat yhdistäneet toimintansa. Uudet sähkönmyynti- ja asiakaspalveluyhtiöt aloittavat huhtikuussa.

Oulun Energian ja Oulun Seudun Sähkön lisäksi mukana ovat Lahti Energia, Pori Energia, Vantaan Energia sekä nykyisen Oulun Sähkönmyynnin osakkaat Tornion Energia, Haukiputaan sähköosuuskunta, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö ja Tenergia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi kaupan lokakuussa. Järjestely toteutetaan liiketoimintasiirrolla, jossa osakasyhtiöt siirtävät sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintonsa yhteisesti omistettavaan konserniin. Henkilöstö siirtyy yhteisyrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Uuden yhtiön tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi sähkönmyynti- ja palveluyhtiöksi.

Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola, miksi uusi yhteisyritys perustettiin?

– Suurin osa mukaan tulleista yhtiöistä on tehnyt yhteistyötä vesivoimaenergian saralla. Olimme yhtä mieltä siitä, että menestyäksemme kovasti kilpailuilla markkinoilla, joille on tulossa mukaan yhä uusia toimijoita, meidän on oltava aktiivisia ja tarjottava uusia palveluja ja tuotteita. Suurella yhtiöllä on siihen paremmat mahdollisuudet kuin pienellä.

Miten muutos näkyy asiakkaille?

– Uudet sähkönmyynti- ja asiakaspalveluyhtiöt aloittavat huhtikuun 1. päivänä, mutta asiakkailta muutos ei edellytä mitään toimia. Asiakkaiden sopimukset siirtyvät uuteen yhtiöön sellaisinaan ja jäsenalennukset säilyvät. Sähköenergiasta ja sähkönsiirrosta laskutetaan edelleen yhdellä laskulla.

Saavatko Oulun seudun asukkaat jatkossa nykyistä halvempaa sähköä?

– Hintoja ohjaa sähkömarkkinoiden kehitys, mutta tavoitteemme on olla Suomen kolmen edullisimman sähkönmyyjän joukossa.

Millaista kilpailu sähkömarkkinoista on? Käytetäänkö kilpailussa kyseenalaisia keinoja?

– Kilpailu on kovaa. Haluamme vastata siihen hyvällä palvelulla ja edullisilla hinnoilla. Kilpailun epäterveet ilmiöt liittyvät lähinnä eräiden toimijoiden harjoittamaan puhelinmarkkinointiin. Yhteisyrityksemme perustamiseen liittyen on kuluttajille muun muassa valehdeltu, että lopetamme kokonaan sähkönmyynnin.

Myös Energiaviraston ylläpitämän sähkönhinta.fi -sivuston kautta yrittävät eräät toimijat harhauttaa kuluttajia, kun yhden kuukauden tarjoushinnan perusteella lasketaan koko vuoden sähkönkulutuksen hintaa.

Mitä sanotte kuluttajille, joiden mielestä sähkönhinnan kilpailutus on turhaa, koska noin puolet laskun summasta mudostavaa siirtohintaa ei voi kilpailuttaa?

– Siirtohintaa ei voi kilpailuttaa, mutta sähköenergian hinnan vertailulla voi saada säästöjä. Vertailu ei tosin ole aivan helppoa, ja siksi siihen kannattaa käyttää aikaa. Edulliselta vaikuttavaan tarjoukseen ei kannata suostua ilman hinnoittelun ja myyntiehtojen huolellista tarkastelua.

Millaisia uusia palveluja tarjoatte kuluttajille?

– Asiakkaat haluavat ympäristöystävällisiä palveluja sekä vähentää energiankulutustaan. Tarjoamme esimerkiksi aurinkosähköpalveluja ja ratkaisuja sähköautojen lataamiseen. Palveluumme voi liittyä myös erilaisia kodinturvaratkaisuja, kodin sähkö- ja putkimiespalveluja ja vaikka vakuutuksia. Näissä teemme yhteistyötä alan ykköstoimijoiden kanssa. Olemme heille kiinnostava yhteistyökumppani, kun olemme riittävän suuri yhtiö.

Katoaako nykyisten sähköyhtiöiden paikallisuus uuden suuryhtiön myötä?

– Ei katoa. Vaikka toimimme koko maassa, haluamme olla samalla paikallinen, juureva toimija. Oulun Seudun Sähkön ja Oulun Energian tunnuksetkaan eivät katoa.