Hallitusneuvottelut Säätytalossa käynnissä – tavoitteena suomalaisten arjessa näkyvät uudistukset

Hallitusneuvotteluja vetävä sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne saapui Säätytalolle luottavaisena hyvin nukutun yön jälkeen. Viisi puoluetta tavoittelee hallitusohjelmaa, jossa on suomalaisten arjessa näkyviä uudistuksia.

Helsinki

Viiden puolueen hallitusneuvottelijat saavat aamupäivän aikana käytännön ohjeet neuvottelujen käymiseksi. Iltapäivän puolella neuvotteluja aletaan käydä kahdeksassa ilmiöpöydässä.

Kahdeksan pöytää ovat: Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi, Suomi kokoaan suurempi maailmalla, turvallinen oikeusvaltio Suomi, elinvoimainen Suomi, luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi, kestävän talouden Suomi, oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi ja osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi.

Halliotusneuvotteluja vetävä Antti Rinne (sd.) ei halunnut arvioida, mitkä pöydistä ovat haasteellisimpia. Puheenjohtajilla on lisäksi oma pöytänsä, samoin puoluesihteereillä.

Keskiviikkona hallitusneuvottelijat saivat Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön arviot taloudesta.

– Mustia pilviä on taivaalla globaalissa taloudessa ja Euroopan taloudessa. Nämä otettava huomioon tietenkin, Rinne sanoi.

Torstaina iltapäivällä Rinne tapaa työmarkkinajärjestöjen edustajia.

– Kuulen mielelläni missä heidän kulmastaan on kipukohtia, joita pitäisi ryhtyä ratkomaan.

Kaikkonen tänään puheenjohtajien pöydässä

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä osallistuu tänään Romanian Sibiussa järjestettävään Eurooppa-neuvoston epäviralliseen kokoukseen. Sipilää puheenjohtajien pöydässä tuuraa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kaikkonen muistutti Säätytalolle tullessaan, että kun hallitusohjelmaa tehdään, niin on selvää, että kaikki puolueet joutuvat tulemaan myös vastaan toisia puolueita.

– Jos onnistutaan, niin syntyy hallitus, nyt ollaan vasta alkuviivalla.

Kaikkonen painotti, että on erittäin tärkeää varmistaa talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys.

– Jos tässä onnistutaan, niin meillä on varaa rahoittaa hyvinvointipalveluita ja sosiaaliturvaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson saapui paikalle luottavaisin mielin.

– Olen luottavainen, että nyt on sellainen kokoonpano, joka pystyy rakentamaan ohjelman, jolla vähennetään eriarvoisuutta ja torjutaan köyhyyttä ja tehdään uudistuksia, jotka näkyvät suomalaisten arjessa.

Vm toi faktoja pöytään

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi, että vielä on vaikeaa sanoa, missä puolueiden välillä tulee olemaan vaikeinta.

– On liian aikaista sanoa, missä vaikeimmat kysymykset ovat. Nyt ministeriöt ovat tehneet pohjia näille ryhmille, mutta poliittiset ohjeet tulevat myöhemmin. Itselle on uusi tällainen ilmiöpohjainen neuvottelu, kun monen ministeriön asioita on saman neuvottelupöydän käsittelyssä. Jonkin verran päällekkäisyyttä eri ryhmien välillä voi olla. Mahdollisuus on tietysti perustaa erilaisia alaryhmiä.

Valtiovarainministeriön keskiviikon arviosta tuli Haaviston mukaan neuvottelijoille selkeitä faktoja ikärakenteen muutoksesta ja kestävyysvajeesta, joka syntyy syntyvyyskehityksestä ja vanhempien ihmisten määrän kasvusta.

– Kovasti mietitään nyt sentyyppistä politiikkaa, joka taklaa nämä ongelmat.