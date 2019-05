Hallitusneuvotteluissa puhutaan tällä viikolla myös rahasta. Sdp:n, keskustan, vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n neuvottelijat joutuvat vähitellen miettimään myös hintalappuja politiikalleen.

Hankalat rahakysymykset voivat tosin olla jopa tervetulleita, jos niillä saadaan huomiota pois lobbausväitteistä.

Esimerkiksi kokoomus vihjaili lauantaina jopa "ostetusta" hallitusohjelmasta, koska neuvotteluissa on mukana muutamia SAK:n työntekijöitä. SAK on tukenut vasemmiston vaalityötä.

Lännen Media kysyi Transparency International Suomi ry:n hallituksen jäseneltä, valtiotieteiden tohtori Pekka Tiaiselta, ovatko SAK:n ja viestintätoimistojen työntekijät sopivia neuvotteluihin.

– Tilanne ei ole mustavalkoinen. Jos esimerkiksi viestintätoimiston ihminen osaa säilyttää roolinsa asiantuntijana, hän on aarre neuvotteluihin. Lobbarin työhön on otettava etäisyyttä. Puolueet voivat käyttää haluamiaan asiantuntijoita, joilla ei mielestäni kaikilla tarvitse olla jäsenkirjaa. Sisällön kannalta on hyvä, että asiantuntemusta on, Tiainen pohtii.

Tiainen toteaa samalla, että myös ay-liikkeessä on asiantuntemusta.

– Ay-liikkeessä mukana olevalla olisi kuitenkin hallitusneuvotteluissa oltava näkemys, että hallitus edustaa koko kansakuntaa. Oman roolin on oltava selkeä. Esimerkiksi pienempien eturyhmien, kuten työttömien, ääntä ei saa jyrätä, Tiainen jatkaa.

Tiainen muistuttaa samalla siitä, että Suomeen on pitkään kaivattu lobbarirekisteriä avoimuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.

– Läpinäkyvyydestä on huolehdittava koko ajan. Tästä on hyvä käydä keskustelua, hän sanoo.

Rahakysymysten pitäisi tulla tämän viikon aikana Säätytalon neuvotteluissa esille. Näin ainakin Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne viime viikolla suunnitteli.

Yksikään viidestä neuvottelupuolueesta ei ole ollut tiukalla säästölinjalla, kun ne ovat vastanneet Sdp:lle tunnusteluvaiheessa talouskysymyksiin.

Erityisesti vihreät, Vasemmistoliitto, Rkp sekä myös Sdp haluavat panna rahaa koulutukseen ja tutkimukseen, koska se nostaa niiden mukaan ajan kanssa työllisyysastetta.

Keskustan mukaan on noudatettava "suurta pidättyvyyttä julkisten menojen kasvattamisessa". Näin voi olla, että kyseeseen tulee rahoituksen etsiminen budjetin sisältä.

Vihreiden säästölistalla ovat erityisesti ympäristölle haitalliset yritystuet ja vasemmistopuolueet verottaisivat rikkaita enemmän.

Myös keskusta on valmis solidaarisuusveron jatkamiselle sekä tupakka-, alkoholi- ja virvoitusjuomien verojen korotuksille. Keskusta aluksi selvittäisi terveydelle- ja ympäristölle haitallisten verojen käyttämistä.

Rkp vähentäisi työn ja yrittämisen verotusta ja lisäisi haittaverotusta.

Kaikki puolueet panevat toivonsa siihen, että työllisyysaste nousisi erityisesti koulutuksen avulla vähintään 75 prosenttiin, mikä tasapainottaisi julkista taloutta.

Jos yleinen taloustilanne heikentyy, näin tuskin käy.