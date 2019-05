Hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet julkistetaan vasta keskiviikkona – Rinne jatkaa tiiviitä keskusteluja kokoomuksen kanssa

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) ja kokoomus jatkoivat keskusteluja taloudesta ja työllisyyskeinoista tiistaina aamulla. Hallitusneuvotteluihin päätyviä puolueita ei julkisteta vielä tänään.

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) kertoi aamulla, että hallitusneuvotteluihin lähtevien puolueiden pohja ratkeaa tänä iltana, mutta hän julkistaa tiedon vasta keskiviikkona.

– Ensin on eduskuntaryhmien tilaisuus, jossa käydään läpi tunnustelijan tehtävän lopputulos. Vasta silloin ne ovat julkisia.

Tilanne etenee niin, että keskiviikkona kello 11.30 on eduskuntaryhmien tilaisuus ja sen jälkeen tiedotustilaisuus niistä ryhmistä, jotka lähtevät mukaan hallitusneuvotteluihin.

– Puolueet saavat tietää ensin ja sitten media.

Rinne ja kokoomus aloittivat kello 10 puolitoista tuntia kestävät keskustelut eduskunnassa puhemiehen edustustiloissa. Jo maanantai-iltana Rinne keskusteli kokoomuksen kanssa noin kolmen tunnin ajan. Rinne ei kuitenkaan myöntänyt, että pitkät keskustelut kokoomuksen kanssa viittaisivat sinipuna-hallitukseen.

– Tosissaan tehdään hallitusta, katsotaan mikä on lopputulos.

Kokoomuksesta hallitustunnustelija Antti Rinteen kanssa menossa keskustelemaan puheenjohtaja Petteri Orpo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ja kansanedustaja Kai Mykkänen. KUVA: Joel Maisalmi

Kokoomuksesta neuvotteluihin saapuivat puheenjohtaja Petteri Orpo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen, valtiosihteeri Anssi Kujala ja kansanedustaja Kai Mykkänen. Mykkäsen läsnäolo viittaa siihen, että myös ympäristö- ja ilmastoasiat ovat keskusteluissa mukana.

– Nyt neuvotellaan siitä, löytyykö perusteita yhteisille hallitusohjelmaneuvotteluille. Tämä on hyvin normaalia, kun on eri puolueita, joilla on erilaisia näkemyksiä, Orpo sanoi mennessään keskusteluihin.

Taloudesta kova vääntö

Jo etukäteen oli tiedossa, että sosiaalidemokraateilla ja kokoomuksella on suuret näkemyserot taloudesta. Kokoomus vaatii valtiovarainministeriön virkamiesten näkemystä taloudesta hallitusneuvottelujen tilannekuvaksi ja yhteensä miljardin euron kevennystä kaikkien palkansaajien ja eläkeläisten verotukseen sekä uskottavia työllisyyskeinoja 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi.

Kokoomuksessa talouslinja on kiristynyt, koska esimerkiksi kansanedustajat Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki saivat vahvan kannatuksen vaaleissa.

Sdp taas haluaa esimerkiksi kiristää listaamattomien yritysten verotusta, poistaa yrittäjävähennyksen sekä lisätä menoja muun muassa antamalla alle 1400 euroa eläkettä saaville niin sanotun vappusatasen. Sdp on luvannut myös poistaa työttömyysturvaa leikkaavan aktiivimallin. Sdp:n työllisyyskeinot liittyvät lähinnä osaamisen kasvattamiseen ja työttömien palveluihin