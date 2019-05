Hallitusneuvottelijat etenevät torstaina kahdeksaan ilmiöpöytään – "Yhteishenki on hyvä"

Säätytalolla järjestettiin keskiviikkona illalla tiedotustilaisuus, jossa hallitusneuvottelijat vielä kertasivat sitä, missä mennään.

Sdp, keskusta, vihreät, Vasemmistoliitto ja Rkp olivat yhä toiveikkaita siitä, että yhteinen näkemys hallitusohjelmasta saadaan aikaan.

– Hallitusohjelma on melkein valmis, eiköhän tämä tästä, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne vitsaili infon aluksi.

– Yhteishenki on hyvä. Puolueilla on hyvä, rento ote. Pääsimme keskustelemaan, miten puolueet näkevät erilaiset ilmiöt meille annettujen alustusten pohjalta, Rinne lisäsi.

Hallitusneuvottelijoille kerrottiin keskiviikkona tilannekatsauksia eri elämänalueilta.

Talouden tilannekuvasta hallitusneuvottelijoille keskiviikkona alustivat Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki.

Sosiaalisen tilannekuvan esitteli yksikönpäällikkö Anne Lounamaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja ekologisen tilannekuvan Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Lisäksi tilaisuudessa alustivat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen ja työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

– Oli tärkeätä saada tietoa tilannekuvista. Jäi hyvä tunne, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kuvaili.

Vihreiden Pekka Haavisto, keskustan Juha Sipilä sekä Rkp:n Henriksson korostivat, että puolueet kokoavat vielä neuvottelujoukkueitaan kasaan.

– Keskustalle neuvottelut tulivat sen verran yllättäen, että meillä on ollut vasta puolet joukkueesta paikalla, Sipilä kertoi.

Kahdeksan ilmiöpöytää

Rinne paljasti illalla, että hallitusneuvotteluissa kokoonnutaan kahdeksaan ilmiöpöytään sekä niihin liittyviin kymmeneen agendapöytään.

Ilmiöpöytiä ovat "Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi", "Suomi kokoaan suurempi maailmalla", Turvallinen oikeusvaltio Suomi, "Elinvoimainen Suomi", "Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi", "Kestävän talouden Suomi", "Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan otettava Suomi" ja "Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi".

Hallitusneuvottelijat kokoontuvat ilmiöpöytiin sekä agendapöytiin.

– En osaa sanoa, mikä tulee olemaan vaikein asia. Torstaina jatketaan ensin kaikkien neuvottelijoiden kesken ja käymme läpi käytännön ohjeita. Sen jälkeen aloitamme ilmiöpöydissä, Rinne kertoi.

Rinne sanoi myös, ettei vielä ole varmaa, minkälainen hallitusohjelma tai salkkujako syntyy.

– Tänään ei keskusteltu ministereiden salkkujaosta eikä niin tehdä torstainakaan, hän puhui.

Hallitukseen tulossa naisten enemmistö

Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n hallitus on varmasti naisenemmistöinen ainakin siinä mielessä, että enemmistö näiden puolueiden kansanedustajista on naisia.

Hallituspuolueiden kansanedustajista 62 on naisia. Kun kansanedustajia on hallituksessa yhteensä 117 ennen puhemiehen valintaa, on naisten osuus 53 prosenttia.

On mahdollista, jopa todennäköistä, että enemmistö ministereistä on naisia. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on pääministeri.

Varmoiksi naisministereiksi voinee laskea sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin, vihreiden tulevan puheenjohtajan Maria Ohisalon, vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin ja rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin. Näin hallituksessa on varma ministerinpaikka neljälle naiselle.

Lisäksi sdp:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero on vahvoilla ministerivalinnoissa, samoin keskustan varapuheenjohtajat Katri Kulmuni sekä Hanna-Kaisa Heikkinen.

Vihreiden kolmeen ministeripaikkaan lienee Pekka Haaviston ja Ohisalon lisäksi tyrkyllä nainen, sillä eduskuntaryhmästä ei muita kokeneita miehiä löydy.

Lopulta sdp ratkaisee, syntyykö hallitukseen naisenemmistö. Jos sen seitsemästä ministeristä vähintään neljä on naisia, Suomessa on ministerienkin puolesta varmasti naisvaltainen hallitus. Silloin naisia olisi ainakin kymmenen suunnitellusta kahdeksastatoista ministeristä.