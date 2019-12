Hallituskriisi tiivistyy entisestään: Keskustan puheenjohtaja, ryhmyri ja puoluesihteeri tapaavat pääministerin kello 9 – IL: Rinne on valmis eroamaan

Tilanne nyt:

Veronmaksajat maksavat "broilereitten" nokkimajärjestys-sodan, jossa tilanne on aina ollut: "Nolla-Nolla".

Nyt kaikki maan asiat, ongelmat, sekä niiden hoito odottaa vuoroaan.

On odottanut jo kuukausia.

Suomalaisten on ymmärrettävä, että ei Arkadianmäellä meitä kukaan rakasta.

Suomalaisten on ymmärrettävä, että Arkadianmäellä miehet ja naiset voivat olla täysin hukassa oman itsensä kanssa, mutta peittävät sitä.

Minulle on usein kerrottu, sekä olen itsekin kaikkea kokenut ja siksi minulla on lupa huomauttaa:

Mitä, jos kaikki Suomen Kansanedustajat, Upseerit ja Poliisit ovat Tehtaankadun-liigan leikkaamia?

Sekoilu ylittää taas "pikkupoikamaisuuden" läpinäkyvät rajat?

Odotamme siis, että "vihannekset" kasvaa, jotta niistä kansa saisi edes jonkinmoisen sadon elääkseen...!??

Taitaa lakastua Rinteenkin vihannestarha ennen aikojaan...