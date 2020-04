Hallitus vahvistaa koronakriisin johtamista – Pääministeri Marin " Tieto ei ole kulkenut sillä tavoin kuin olisi pitänyt "

Marin on paras pääministeri joka on Suomessa ollut, johtaminen erittäin hyvää, oikein oli vahvistaa Covid 19 ryhmää joka perustettiin jo helmikuussa ja se kokoontui 4.3. ensimmäisen kerran ja sen jälkeen kokouksia on ollut kolmesti.

Hallitus tekee hyviä päätöksiä jatkuvasti.

Tilannekuvan parantamiseksi valtioneuvoston kansliaan perustetaan Covid 19 operaatiokeskus, koostuu samoista henkilöistä ja vahvistetaan uusilla.

Pääministerin ja Presidentin yhteistyö toimii erittäin hyvin ja arvokkaasti.

Presidentti on kiinnostunut asioista se on pelkästään hyvä asia, mutta uutta "nyrkkiä" ei tule, se on keksitty nimi on Covid 19 hallitus perusti sen jo helmikuussa!!