Hallitus tiukentaa rajaliikennettä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä, rajoitukset koskevat myös laivojen henkilöliikennettä – Katso tallenne tästä

Tammikuussa kysytty hallitukselta, että onko varustus kunnossa ja ylimielisesti hallitus kuukauden kuluttua vastannut, tekemättä asialle todellisuudessa mitään, että Suomi on varustautunut loistavasti, mikä oli tietysti vale.

Vaikka Yle ja jotkin muutkin mediat ovat yrittäneet hallituksen toimia glorifioida on ihan selkeästi nähty, että toiminta on ollut kaikkea muuta kuin suunniteltua ja ennakoitua. On toimittu haparoiden ja vasta pakon edessä.