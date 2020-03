Hallitus tiedotti valmiuslain käyttöönotosta – katso tiedotustilaisuus nauhoitettuna tästä

Legendan henkilökohtaiset avustajat eivät vain saa ilmettä tämän esiintymiseen. Jos esiintyminen olisi ollut peruskoulun esitelmä, arvosanaa alentavia tekijöitä olisi ollut useitakin. Niistä esimerkkeinä monotooninen suoraluku paperista, sekin haparoiden. Vihjaa siihen suuntaan että suurimmlta osin esitelmä on "kotiväkeä" edustavien avustajien tekemä. Arvosanaa laskee myös se että esitelmä oli pitkälti "kopio" tämän eilisestä esitelmästä. Taloutta koskevassa kyselyosuudessa tuli vain selväksi se että yhteistyöllä me kaikki selviämmä tästä. Ketkä me kaikki selviävät, ei selvinnyt.