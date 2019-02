Hallitus sai luottamuksen äänin 99–88 – välikysymys vanhusten hoidosta oli kuitenkin tiukka paikka

Toivottavasti tämä tulos helpottaa monen äänestäjän valintaa. Nyt on selkeästi tiedossa se osa ehdokkaita jotka eivät suo vanhuksille parempaa hoivaa. Sensijaan he hyväksyvät meille kaikille aikoinaan tulevan vanhuuden kustannuksella rahastuksen, vieläpä niin että voitoista ei makseta veroja,vaikka palvelut ostetaan verovaroilla. Huonommallakin matikkapäällä on helppo laskea , mitä tästä seuraa. Minun harras toivomukseni nykyisille kansanedustajille on, älkää lähtekö ehdokkaaksi kevään vaaleissa, jos nyt omatunto vähänkään kolkuttaa.