Hallitus saattaa linjata liikkumisrajoituksista vielä tänään, mutta ravintoloiden sulkeminen vaikeaa – kunnille kompensoidaan yritysten verolykkäykset

Julkisuudessa on ollut esillä se, että kansalaisten liikkumista alettaisiin rajoittaa koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Esimerkiksi Uudenmaan eristäminen muusta maasta on noussut esiin.

Jos maan sisällä tapahtuvaa liikkumista aiotaan rajoittaa, sen on oltava valmiuslain 118. pykälän mukaan välttämätöntä. Muut keinot on oltava käytössä sitä ennen, painotti hallituksen tiedotustilaisuuteen osallistunut oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

– Ei riitä, että ne ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia. Niiden käyttöönotto vaatii, että muut keinot on käytetty ensin.

Timosen mukaan on mahdotonta sanoa, seuraako epidemiasta liikkumisrajoituksia. Siihen pitää hänen mukaansa kuitenkin varautua ja siksi niiden käyttöönottoa valmistellaan.

Tiedotustilaisuuteen myös osallistunut opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi, että valmius on olemassa.

– Hallituksen viisikko on koolla tänään ja käy näitä asioita läpi. Koko viikonloppu niitä on valmisteltu.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Twitterissä, että liikkumisrajoituksia ja yksityisten tilojen sulkemista valmistellaan.

Hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta. Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa. Lainsäädäntömme on osoittautunut osan toimenpiteiden osalta jäykäksi. — Sanna Marin (@MarinSanna) March 23, 2020

Baarien ja ravintoloiden mahdollisesta sulkemisesta Timonen totesi, että tällä hetkellä laki ei mahdollista elinkeinotoiminnan kieltämistä.

– Se edellyttäisi jonkin lain muuttamista. Mutta vastuullisuuden toteuttaminen ravintoloilta on perusteltua.

Ruokaravintoloita ja etämyyntiä Timonen pitää tärkeänä ruokahuollon toteutumisen vuoksi.

Verolykkäykset kompensoidaan kunnille

Hallitus on päättänyt, että yritysten määräaikaiset verolykkäykset kompensoidaan kunnille. Asiasta kertoi kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Paateron mukaan on haastavaa arvioida, kuinka suuri koronakriisin aiheuttama taloudellinen vaikutus on kunnille, koska vielä ei tiedetä, kuinka pitkään sen aiheuttama poikkeustila kestää.

Valtio aikoo kuulla kuntien työntekijöitä siitä, miten koronavirus vaikuttaa heidän toimintaansa. Kuntaministeri toteaa, että kunnat vastaavat suuresta osasta arkisia toimintoja ja ne täytyy turvata poikkeustilasta huolimatta.

Koronavirus on jo tähän mennessä vaikuttanut paljon muun muassa kuntien kulttuuritoimeen, joiden toimintaa ja tapahtumia on ajettu alas. Tällä hetkellä noin 20 kunnassa on käynnistetty yt-neuvottelut koronaepidemiaa seuranneen poikkeustilan vuoksi.

Paatero kannustaa miettimään, onko kunnan sisällä mahdollista siirtää työntekijöitä tehtävästä toiseen. Esimerkiksi yli 70-vuotiaiden palveluissa tarvitaan todennäköisesti lisää työvoimaa.

Andersson: Kuntien huolehdittava opettajien työkuormasta

Opetusministeri Li Andersson toisti tiedotustilaisuudessa viestin siitä, että myös 1.–3.-luokkalaisten lasten toivotaan opiskelevan kotona.

– Kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että saadaan lähikontaktien määrä vähennettyä. Se on tehokkain keino, ettei epidemia laajene liian suureksi.

Hän totesi myös, että sivistysjohtajien ja kuntien vastuulla on huolehtia, että opettajien työkuorma ei kasva liian suureksi.

Hallitus muutti linjaustaan 1.–3.-luokkalaisten opetuksesta viime perjantaina. Uuden linjauksen mukaan pienet oppilaat saavat mennä kouluun, vaikka vanhemmat eivät työskentele yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.

Opetusministeriön saamien ensitietojen mukaan lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrät ovat kasvaneet maanantaina varsin maltillisesti uudesta linjauksesta huolimatta.

Hallitus kertoi sunnuntaina, että se kokoaa 15 miljardin euron pelastuspaketin taloudelle.