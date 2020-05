Hallitus pohtii koronarajoituksia – Saavatko yli 70-vuotiaat taas pian tavata lapsenlapsiaan?

Kyllä isovanhemmatkin tietävät että saavat tavata lastenlapsia, mutta vasta sitten kun se on varmasti turvallista. Tämähän on ihan lapsellista puhetta, että nyt voisi tavata kun hallitus sanoo, vaikka viirus raivoaa vielä täydellä teholla ja jopa enemmän tartuntoja kuin karanteenin alkuvaiheessa. Mitä nämä puheet oikein on, ei ymmärrä mikä niiden takana on. Lapsenlikkojako kaivataan nyt kun aikaisemmin haluttiin lapset kouluun ettei niiden kanssa pärjäillä kotona. Aivan on mennyt höpöhommaksi koko touhu. Virus jatkaa kuitenkin rauhassa leviämistään.