Hallitus muodostetaan odotetusti entiselle pohjalle ja entisen ohjelman varaan – Antti Rinne jatkostaan: "Yksittäisten ihmisten paikat selviävät ihan varmasti"

Nyt jos koskaan, matalien korkojen aikana, kannattaisi valtion ottaa velkaa ja laittaa tämä maa kuntoon ja korjata sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet ja tarjota tulevaisuudentoivoa kaikille. Ihmisten hyvinvoinnista ei pidä koskaan säästää, se on lyhytnäköistä toimintaa. Tällä hallituksella on viisautta ja sivistystä, samaa ei voi sanoa edellisestä Sipilän hallituksesta. No, keskustassa on onneksi otettu opiksi viime hallituksen virheet ja on palattu alkiolaisille juurille ja on taas havaittu, että parhaiten tätä maata rakennetaan sosialidemkraattien kanssa, kuten ennen vanhaan, kokoomus passitettuna oppositioon.