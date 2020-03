Hallitus järjesti tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta koronatilanteesta – katso tallenne tilaisuudesta

Seuraavaksi täytyy perustaa tiettyihin paikkoihin - kuten ostoskeskusten nurkille - testausasemia jossa tehdään niille jotka pyrkii kauppoihin tai muualle asioimaan, pikatesti. Samalla otetaan henkilötiedot ja tieto mihin on menossa ja kun testi valmistuu, viesti lähtee kännykkään jossa toimintaohjeet. Poliisille jolla on jo rekisterinlukulaitteet samalla tieto jolloin toimenpiteitä varten on valmiuksia (rek. tunnus se-ja-se ok, se-ja-se positiivinen karanteeniin 19.3. klo 12:00 alkaen, se-ja-se testattu, menossa sinne-ja-sinne odottaa tulosta jne.) Tällä viisiin saadaan turha resuaminen pois ja tietoon kuka esim. oireettomana levittää ja pitääkö karanteeni kuten on tarkoitettu. Kun saadaan tieto missä ovat viruksen kantajat saadaan heidän kontaktinsa tietoon myös ja siten virus rajattua pois leviämästä. Karanteenissa oleville tietty täytyy järjestää elintarvike- ja terveydenhoitopalvelut sen mukaan mitä on tarvis.

Se on tiukalla systeemillä kun raja pitää, kolme viikkoa ja homma on ohi. Mutta kuusi kuukautta tai vuosi (tai vuosia) ellei tehdä tarpeeksi.