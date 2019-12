Hallitus istunut vajaan vuorokauden - oppositiosta sataa jo rankkaa arvostelua

Hyvä kokoomus ja koko oppositio. Oli erittäin hyvä ja selkeä välikysymys. Suoria asioita jotka on tosia. Rinteen ja Marin hallituksen kiertely ja kaartelu on ollut niin sekoilevaa Paateroineen. Kum Marin ei ole ollut iltakoulussa Rinteen oppilaana, ketä siellä on sitten ollut? Haavisto yksin kun kukaan ei hallituksessa tiedä alhoolin asioista mitään. Onntämä ihme homma. Turha on Marinin laskea tunteja montako tuntia hän on ollut pääministerinä. Se varmaan on ollut Rinteen lähipiiriä jo Rinteen kyykähtäneesä hallituksessa. Kyllä oppositiolle on tarvetta tässä vihervasemmisto hallituksessa ,