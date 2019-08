Hallitus haluaa hillitä sähkön siirtohintojen nousua – Asiantuntija: Muutokset eivät juuri näy kuluttajalle

Luuleeko joku että sähköyhtiöt alentavat korotetut hinnat takaisin tehtyään nuo vaaditut toimet verkkoihinsa?

Röhönaurua. Tätä on kapitalismi. Mikäli haluatte että yhteiskunnassanne päätöksiä tehdään yhteisen, kollektiivisen hyvän eteen, on silloin kapitalismi erityisen kelvoton ratkaisu. Kapitalismi on yhtä kuin rajaton ahneus.

Parantukaa ahneudesta, kansakuntana. Lopettakaa itsekkäiden ja ahneiden ihmisten sietäminen keskuudessanne. Muutoin, olette valintanne tehneet ja ahneuden filosofia, kapitalismi, runtelee ja tuhoaa oman yhteisömme sisäistä solidaarisuutta ja hyvinvointia.

Ahneus EI ole hyvä asia. Se on tuhoisa, yhteisöä jäytävä voima jolle kovin, kovin harva yksilö on immuuni. Liian suuri on se itsekkäitten ja välinpitämättömien ihmisten massa, joka on Eurooppaan ja oman valtiomme sisään, päästetty sikiämään.