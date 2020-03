Hallitus esitti ravintoloita suljettavaksi kesään asti – ruuan ulosmyynti on sallittu, mutta alkoholin myynti ravintoloista pääosin loppumassa

Markku Hentilä on tehnyt etätöitä ja käynyt kaupoissa vain, jos se on ollut välttämätöntä. Tiistaina hän piipahti Oluthuone Leskisessä postinhakureissulla. Baari voi sulkeutua jo viikonloppuna uuden lain takia. – Tämä on pieni paha nyt, kun kansanterveydestä pitää huolehtia, Hentilä toteaa. KUVA: Pekka Peura