Hallitus esittää ravintoloita suljettavaksi kesään asti – ulosmyynti sallittu, mutta ei alkoholille

Ruotsin koronastrategian, laumasuojan rakentaminen ja viiruksen vapaasta leviäminen, karu puoli on korkeat kuolinluvut. Maassa on kuollut jo 36 ihmistä ja he eivät suinkaan ole iäkkäitä vanhuksia vaan keski-ikäisiä ja etupäässä miehiä. Kumpi on tärkeämpi ihmishenki vai talous?