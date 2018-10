Hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon irtisanomislaista - Liitot jatkanevat työtaisteluita irtisanomislain valmistelua vastaan

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon työllisyyspolitiikasta irtisanomislain aiheuttaman kiistan vuoksi. Sipilän mukaan tiedonanto annetaan eduskunnalle tiistaina ja hallituksen luottamuksesta äänestetään keskiviikkona.

Sipilä kuvailee hallituksen tiedonantoa poikkeukselliseksi keinoksi, mutta hänen mukaansa sitä on aiemminkin käytetty vastaavissa tilanteissa.

Sipilän mukaan tiedonannolle on nyt tarve, koska irtisanomislain valmistelu on synnyttänyt suuren kiistan.

- Ajankohtaista työmarkkinakysymystä on käsitelty tänään hallituksen neuvottelussa ja eduskuntaryhmissä. Olemme päätyneet siihen, että nyt kun tämän kiistanalaisen lain käsittely on pyydetty lopettamaan, haemme eduskunnalta tiedonannon muodossa tälle työllisyyslinjauksellemme ja sen jatkumiselle tukea. Kysymme siis eduskunnasta, että pitääkö meidän jatkaa tällä linjalla, Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa ennen eduskunnan kyselytuntia.

Sipilä piti asiasta tiedotustilaisuuden yhdessä työministeri Jari Lindströmin (sin.) ja kokoomuksen ryhmänjohtajan Kalle Jokisen kanssa eduskunnassa.

- Toivomme tietysti, että eduskunnan tuki tulee tälle työllisyyspolitiikalle, Lindström sanoo.

Hallitus perusteli tiedotustilaisuudessaan uudistusta jälleen työllisyysvaikutuksilla. Useissa ekonomistiarvioissa on kuitenkin arvioitu, että irtisanomissuojan heikentämisen positiiviset työllisyysvaikutukset ovat pieniä tai epäselviä. Osassa arvioita on katsottu, että sillä voisi olla myönteisiä vaikutuksia työn tuottavuuteen.

Hallitus ja palkansaajajärjestöt pattitilanteessa

Hallitus haluaa helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle kymmenen työntekijän yrityksissä, mutta ay-liike on vastustanut aietta kiivaasti. Palkansaajajärjestöille ei kelpaa kuin esityksen vetäminen pois valmistelusta, kun taas hallitus ei aio esitystä perua.

Palkansaajajärjestöjen ammattiliitot jatkavat näillä näkymin työtaisteluita irtisanomislain valmistelua vastaan hallituksen tiedonannosta huolimatta.

Suurimman palkansaajajärjestön SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan heidän näkökulmastaan hallituksen lakiesitystä ei ole olemassa eikä sitä siten myöskään eduskunta vielä käsittele, vaikka ensi viikolla eduskunnassa äänestetään hallituksen työllisyyspoliittisesta linjasta.

- Siinä mielessä tietysti vaikuttamistyö jatkuu, että irtisanomissuojaa heikentävää lainsäädäntöä ei voimaan tulisi, Eloranta sanoi STT:lle.

Elorannan mukaan asiassa on tapahtunut niin monta käännettä, ettei hänen kannata ennakoida mitä tapahtuman pitää. Tällä hetkellä SAK:n liitoilla ei Elorannan mukaan kuitenkaan ole uusia päätöksiä, vaan mielenilmauksilla vaikuttaminen jatkuu kuten tähänkin asti.

- Arvioita tehdään sitä mukaa kuin prosessi etenee. Tämä on uusi tilanne, eikä kukaan voi vielä sanoa juuta eikä jaata. Odotellaan seuraavia käänteitä.

Pääministeri Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa varsin suoraan haluavansa eduskunnan kiistan osapuoleksi, jotta mielenilmaukset loppuisivat.

- Suomessa on poliittisille mielenosoituksille ja mielenilmaisuille oikeutus, ja sitä myös me kunnioitamme. Juuri siitä syystä haemme eduskunnan linjausta tämän hallituksen linjan jatkuvuudelle. Protestointi hallituksen linjaa vastaan on ollut se perinne, mutta eduskunnan linjauksia vastaan on vähemmän protestoitu, Sipilä perusteli.

"Parlamentarismia pitää kunnioittaa"

Myös Akavan Sture Fjäder arvioi, että tilanne muuttuu sillä hetkellä, kun lakiesitys menee eduskuntaan.

- Silloin ollaan kansanvallan ytimessä. Eduskuntaa vastaan on vaikea lakkoilla, sillä parlamentarismia pitää kunnioittaa, Fjäder sanoi.

Vaikka eduskunnan enemmistö olisi keskiviikon äänestyksessä sitä mieltä, että lainvalmistelua on syytä jatkaa, se ei Fjäderin mukaan kuitenkaan muuta Akavan kantaa eli sitä, että irtisanomislakia ei pidä tulla.

- Olemme yhä valmiita etsimään kompromisseja, vieläkin voidaan miettiä vaihtoehtoja.

STTK:n puheenjohtajalle Antti Palolalle hallituksen päätös tiedonannon antamisesta tuli yllätyksenä.

- Mielenkiintoinen ja yllättävä veto. Tilanne on uusi, ja meidän pitää arvioida ja pohtia sitä. Liitot tietenkin päättävät itse, miten toimivat. Sinänsä meidän vanha päätös ja vaatimus ovat edelleen voimassa eli että hallitus vetäisi pois tämän esityksen ja aloittaisimme yhdessä valmistelun muista työllisyyttä ja työllistymistä edistävistä toimista, Palola kommentoi.

Palola sanoi keskiviikkona Ilta-Sanomille, että (painostustoimet) koskevat sitä aikaa, kun asia on valmistelussa ja että eduskunnalle pitää antaa työrauha sitten, kun laki sinne etenee.

Torstaina hän painotti STT:lle, että puhui haastattelussa normaalin lainsäädännön mukaisesta tilanteesta tietämättä hallituksen tiedonannosta.

Järjestöt miettivät tilannetta viikonlopun yli ja katsovat sen jälkeen, onko niiden syytä järjestää ylimääräisiä hallituksen kokouksia asian vuoksi.

Tiedonanto suhteellisen järeä keino

Hallituksen tiedonanto eroaa pääministerin ilmoituksesta siinä, että tiedonannon yhteydessä järjestetään luottamusäänestys.

Hallitus antoi tiedonannon eduskunnalle esimerkiksi kesällä 2017, kun hallituspohja muuttui perussuomalaisten hajoamisen jälkeen.

Tänä kesänä Sipilä taas antoi pääministerin ilmoituksen eduskunnalle, kun sote- ja maakuntauudistuksen aikataulut lykkääntyivät.

Alkuun Sipilä piti hetken verran mahdollisena, että hallitus olisi voinut antaa sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntymisestä tiedonannon eduskunnalle.

Se vaihtui kuitenkin yhdessä yössä pääministerin ilmoitukseksi, johon ei liity luottamusäänestystä. Oppositiosta epäiltiin tuolloin, ettei kaikilla hallituspuolueilla riittänyt kanttia mittauttaa luottamusta.