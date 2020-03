Hallituksen viisikko saattaa linjata liikkumisrajoituksista vielä tänään – ravintoloita ehkä mahdotonta määrätä suljettaviksi

Nyt ei enää voi vedota tietämättömyyteen hallitus. Ilmeisesti liikkumisen rajoittaminen on liian radikaalia vihervasemmiston identiteettipolitiikalle. Kaksi viikkoa sitten kun olisi laitettu liikkumisrajoitukset ja baarit kiinni niin epidemia olisi tullut rauhallisemmin, eteläsuomesta oltaisiin voitu jyvittää sairastuneita muiden alueiden sairaaloihin. Nyt koko Suomi saa taudin samaan aikaan, terveydenhuolto romahtaa. WHO ennusti jo viikko sitten että ilman liikkumisrajoituksia Suomeen tulee satojatuhansia uhreja eli siinä suoraan vihervasemmiston identiteettipolitiikalle hinta.

Liikkuminen on perusoikeus mutta vielä vahvempi perusoikeus on ihmisen oikeus elämään ja sen vihervasemmisto ihmisiltä vei, kaikkein heikoimmassa asemassa olevat erityisryhmät uhrataan että saadaan päteä omassa kuplassa hetki ennen romahdusta.