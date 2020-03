Hallituksen viisikko kokoontuu tänään – Onko Suomeen luvassa uusia, järeämpiä toimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi?

Suomi on menettänyt mahdollisuuden estää koronan leviäminen, hallituksen viivyttely toimenpiteiden suhteen on käsittämätöntä ja syytä voi vain arvailla.

Mikä on hallituksen vastuu, mikäli koronaa sairastuu arvioitu 35 % väestöstä, eli yli 2 miljoonaa ja kuolleita tulee se 70000.

Miten viisikko selittää asian, korona ei tullut yllätyksenä...aikaa oli toimia, mutta käytännössä mitään ei tehty.