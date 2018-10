Hallituksen vastaantulo irtisanomislaissa ei riitä ammattiyhdistysliikkeelle: keskiviikon lakot ovat toteutumassa

Hallituksen sopimat muutokset esitykseen, jolla on tarkoitus heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä, eivät kelpaa ay-liikkeelle. Siten keskiviikoksi ilmoitetut mielenilmauslakot näyttävät toteutuvan aiemmin ilmoitetun mukaisesti.

– Hallituksen tekemät muutokset olivat jo etukäteen tiedossa, eivätkä ne yllättäneet. Emme ole lähdössä neuvottelemaan hallituksen kanssa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tiistaina.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK ilmoitti jo maanantaina, ettei se näe edellytyksiä neuvotella irtisanomislaista hallituksen kanssa, ellei hallitus vedä esitystään kokonaan pois valmistelusta.

– Vaikka rajaa laskettaisiin pienempiin yrityksiin, perusongelmat jäisivät, kuten työntekijöiden eriarvoinen kohtelu yrityskoon mukaan. Tästä ei korjaamallakaan saa hyvää. Jos halutaan pohtia aidosti työllisyyttä parantavia toimia, irtisanomislaki ei voi olla niiden joukossa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi.

Noin 500 SAK:laista liittopäättäjää kokoontuu ensi perjantaina Helsinkiin linjaamaan liittojen jatkotoimia hallituksen valmisteleman irtisanomislain johdosta.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK oli jo aiemmin todennut, ettei se hyväksy minkäänlaisia työsopimuslain muutoksia, joilla työntekijät asetetaan irtisanomisperusteiden osalta eriarvoiseen asemaan sillä perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät.

– Tänään julkistettu ministeriön esitys ei tätä näkemystä muuta. Irtisanomisen helpottamisen rajan muuttaminen sen paremmin kuin työttömyysturvan karenssin lieventäminen eivät poista tosiasiaa, että esitys kohtelisi työntekijöitä edelleen eriarvoisesti, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoi.

Työmarkkinoille ei Palolan mukaan pidä luoda kahta raidetta sen suhteen, millä perusteilla työntekijöitä voidaan henkilöön liittyvin syin irtisanoa.

– Se ei olisi yrityksen eikä työntekijän etu. Mitkään vaikutusarviot eivät myöskään puolla hallituksen esitystä, sillä asiantuntijoiden näkemyksen perusteella ei syntyisi lisää uusia työpaikkoja eikä työllisyys paranisi. Sen sijaan epävarmuus ja epäluottamus lisääntyisivät.

STTK toivoo, että hallitus vetää esityksensä pois ennen kuin tilanne työmarkkinoilla karkaa käsistä.

– Järjestölliset toimet on aloitettu ja ne laajenevat asteittain. Tilanne on normalisoitavissa nopeastikin, mutta vain yhdellä tavalla. Hallituksen on vedettävä esityksensä pois, Antti Palola vaatii.

Hallitus ei peräänny

Työministeri Jari Lindström (sin.) sanoi STTK:n kannasta kuultuaan, että hallitus jatkaa lakimuutoksen eteenpäin viemistä.

Hallitus on laskenut henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisen rajan alle 10 hengen yrityksiin. Alkuperäisen esitysluonnoksen mukaan muutos olisi koskenut alle 20 hengen yrityksiä.

Lisäksi henkilöperusteisen irtisanomisen perusteella asetettavaa työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli karenssia lyhennetään kaikilla 90 päivästä 60 päivään.

Vastaantulona ay-liikkeelle hallitus on lisäksi valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten.

– Siinä puhutaan ajallisesti eri asioista kuin irtisanomislaista. Yt-lain muutokset eivät myöskään koske niitä pieniä yrityksiä, joita irtisanomislaki koskee, SAK:n Eloranta sanoi.

Ay-liikkeen kamppailu irtisanomissuojan heikennyksiä vastaan uhkaa keskiviikkona pysäyttää satoja tuotantolaitoksia. Teollisuusliitto, PAM, Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto järjestävät silloin vuorokauden mittaisen poliittisen lakon.

Myös tuhannet Suomen Elintarviketyöläisten Liiton (SEL) työntekijät aikovat keskiviikkona olla yksipäiväisessä lakossa.

Voimassa on jo myös ylityökieltoja, joissa on mukana muun muassa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.