Tilastokeskus kertoo, että marraskuun aikana työllisyysasteen trendi oli 72,0 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työllisyystavoite täyttyi.

Hallituskauden alussa tavoitteeseen pääsemistä pidettiin hyvin vaikeana, mutta tänä vuonna se oli jo odotettavissa. Työllisyysluvut ovat olleet kesästä lähtien lähellä 72 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli marraskuussa 168 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisiä oli puolestaan 38 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli marraskuussa 6,2 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen uutinen oli mieluinen hallitukselle.

– Hienoja uutisia. Työllisiä on 121 000 enemmän hallituskauden alkuun verrattuna! Monessa kodissa joulua vietetään valoisimmissa tunnelmissa kuin aikaisemmin. Työllisyystoimia on jatkettava, jotta pääsemme yli 75 prosentin työllisyyteen, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) iloitsi Twitterissä.

Taustalla monia muutoksia

Miksi työllisyys on parantunut näin hyvin? Hallituspuolueet ottavat auliisti kunniaa itselleen ja oppositio kiittää maailmantalouden hyvää kehitystä ja viennin vetoa.

Suomalaisten työllistymiseen ovatkin kokonaisuutena vaikuttaneet monet seikat.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on tutkimuksissaan antanut myös hallituksen teoille tunnustusta yleisen talouskehityksen ohella.

– Havaitsimme, että Suomen kustannuskilpailukyky on selvästi parantunut kiky-sopimuksen ansiosta. Tämän lisäksi on toteutettu rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat lisänneet työn tarjontaa. Uudella kikyn tapaisella kustannustason alentamisella tuskin kuitenkaan voidaan lisätä työllisyyttä jatkossa, joten työn tarjontaa lisääviä ja tuottavuutta vahvistavia uudistuksia on syytä jatkaa, Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä kertoi marraskuussa.

Uudet avoimet työpaikat olivat marraskuussa lisääntyneet eniten palvelu­ ja myyntityöntekijöiden, rakennus­, korjaus­ ja valmistustyöntekijöiden, prosessi­ ja kuljetustyöntekijöiden ryhmissä. Arkistokuva

Rakenteellisiin uudistuksiin kuuluvat muun muassa työttömyysturvan keston lyhentäminen, päivähoitomaksujen alennus, työn verotuksen keventäminen, työttömien haastattelut ja niin sanottu aktiivimalli.

Monet näistä ovat aiheuttaneet kiistelyä niin eduskunnassa kuin työmarkkinoilla. Palkansaajajärjestöt eivät ole olleet Sipilän hallituksen kaikkiin toimiin ihastuneita, mutta suostuivat kuitenkin esimerkiksi kiky-sopimukseen, joka on ilmeisesti ollut työllisyyden näkökulmasta toimiva ratkaisu.

Etlan arvion mukaan kikyn ja rakennetoimien yhteisvaikutus on ollut 34 000 – 56 000 työpaikkaa eli keskiarvoksi tiivistettynä 45 000 työpaikkaa.

Tulevaisuudessa työllisyyden hoito tarvitsee todennäköisesti täysin uusia keinoja, koska koko työelämä on muun muassa digitalisaation myötä murroksessa.

– Toivon sydämestäni, että tuleva hallitus jatkaa sitä hyvää työtä, jota me olemme suomalaisten työpaikkojen eteen tehneet. Työn tekeminen on murroksessa, se on epäsäännöllisempää ja tuloja voi tulla eri lähteistä. Työelämän sääntöjä on pakko muuttaa vastaamaan nykyajan yhteiskuntaa. Siihen tarvitaan uudenlaista ajattelua, ei vanhasta kiinni pitämistä, työministeri Jari Lindström (sin.) sanoo.