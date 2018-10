Hallituksen tiedonanto eduskunnalle ei tehoa: Elintarviketyöläiset päättivät jo uudesta lakosta irtisanomislain takia

Hallituksen torstaina tekemä ilmoitus, että se antaa ensi viikolla eduskunnalle tiedonannon työllisyyspolitiikan isosta kuvasta, ei saa SAK:n palkansaajajärjestöjä lieventämään vastatoimia irtisanomislakia vastaan.

Suomen elintarviketyöläisten liiton SEL:n hallitus totesi perjantaina, ettei tilanteessa ole maan hallituksen osalta tapahtunut muutoksia.

– Irtisanomissuojan heikentämislaki on edelleen valmistelussa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa ja laajentaa omia toimiamme, poliittisia mielenilmauslakkoja, kertoi SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen.

SEL tiedottaa perjantaina 26. lokakuuta tarkemmin uudesta lakosta ja mitkä työpaikat ovat sen piirissä.

Elintarviketyöläisten liitto järjesti viime viikolla päivän mittaisen työnseisauksen, mutta tällä hetkellä sillä ei ole menossa vastatoimia.

Kuntosen mukaan hallituksen tiedonanto eduskunnalle työllisyyspolitiikan linjasta näyttää kikkailulta.

– Sillä hallitus pyrkii varmistamaan, ettei se häviä äänestystä. Tilanne voisi olla toisenlainen, jos äänestys olisi pelkästään tästä yhdestä lakihankkeesta.

Pam: Ei muuta mitään tältä istumalta

Lähes kaikkia Palvelualojen ammattiliitto Pamin jäseniä koskeva ylityökielto on tällä erää voimassa 20. lokakuuta saakka. Silloin Pamin hallitus arvioi tilannetta uudestaan.

– Hallituksen tiedonanto ei ainakaan tältä istumalta muuta mitään. Laki on edelleen valmistelussa, sanoo Palvelualojen ammattiliiton Pamin puheenjohtaja Ann Selin.

Hän jatkaa, että lakiesityksen sisällön kommentointi on hankalaa, kun täsmällisesti ei tiedetä, miten pykälät on tarkoitus kirjoittaa.

– Ilmeisesti hallituksen tahtotila on sama, kuin on ollut tähänkin asti. Siltä pohjalta vastatoimiin on ryhdytty. Se, että hallitus tekee kesken kaiken tällaisen koukkauksen eduskuntaan, ei sinänsä itse asiaa miksikään muuta.

Myös julkisten ja hyvinvointialan liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo, että vastatoimissa edetään suunnitelmien mukaisesti.

– Harkitsemme asiaa toisella tavalla vasta, kun lakiesitys menee eduskuntaan.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) manööveri on Niemi-Laineen mielestä hyvin erikoinen poliittinen veto, jossa hallitus siirtää "kuprun" kansanedustajien vastuulle.

– Viattomat kansanedustajat joutuvat vastaamaan luottamusäänestyksestä omalla vaalimenestyksellään, vaikka eivät ole koko irtisanomislakia vielä edes nähneet. Sehän ei ole vielä heidän käsissään hallituksen esityksenä, Niemi-Laine sanoo.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi torstaina Demokraatissa, että myös hänen liittonsa jatkaa hallituksen painostamista mielenilmauksilla. Hän arvioi, että ne jatkuvat siihen saakka, kunnes hallitus antaa irtisanomislaista esityksen eduskunnalle marraskuun puolivälissä.

Teolllisuusliiton julistama ylityökielto on edelleen voimassa. Liitto päätti viime perjantaina koventaa toimiaan, mutta kertoo niistä vasta lähempänä niiden ajankohtaa.

Auto- ja kuljetusalan ammattiliiton julistama laajennettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa 28. lokakuuta saakka.