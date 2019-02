Hallituksen sote-ratkaisuille edessä koeponnistus pukukoppipuheiden jälkeen – "Eteenpäin on menty"

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkoi torstaina eduskunnassa sote-uudistuksen käsittelyä. Keskiviikkona valiokunta päätti äänestyksen jälkeen, ettei asiantuntijakuulemisia enää tehdä.

Päätös tehtiin, kun valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli poissa kokouksessa, mikä aiheutti pientä kohua.

Torstaina valiokunnan johto korosti, että eteenpäin kuitenkin mennään.

– Ehkä meillä on erilaisia käsityksiä siitä, että mitä halutaan tehdä ja missä aikataulussa, mutta pääasia on, että etenemme. Ehdotamme lisää käsittelypäiviä ensi viikolle. Viikonlopulle emme ole pyytäneet käsittelypäiviä. Puhemiesneuvosto tekee päätökset lisäpäivistä, valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) kommentoi kokouksen jälkeen.

Kovin leppoisa tunnelma valiokunnan kokouksissa ei kuitenkaan ole välttämättä ollut.

– Meillä oli kuuden tunnin rupeama tänään. Pääsimme eteenpäin. Neuvottelu on paras lääke. Valiokunta on käynyt tänään sellaista pukukoppikeskustelua ässä-termeillä. Jääkiekkokaukalon termistöt ovat olleet käytössä. Minusta tässä edetään mahdollisimman pian ja huolellisesti. Malttia ja rauhallisuutta tarvitaan, kun tunteet kuohuvat, Kiuru kuvaili.

Kiurun mukaan perjantaina vuorossa on "koeponnistuksia" eli valiokunta katsoo, ovatko hallituksen vastineen korjausehdotukset perustuslain mukaisia.

– Olemme käyneet valiokunnassa keskustelua perustuslaillisuuden varmistamisesta hyvässä hengessä. Ensin on koeponnistettava tuo hallituksen vastine. Sillä on haettu ratkaisuja perustuslaillisiin lukkoihin, jotka on korjattava. Arvioimme huomenna, miten näissä mennään eteenpäin, Kiuru sanoo.

Kiuru ei halunnut kommentoida yksityiskohtaisesti, miltä aikataulu tässä vaiheessa vaikuttaa.

– Se on tässä vaiheessa eduskunnan sisäistä tietoa. Puhemiesneuvosto käsittelee aikataulua. Sen voin kertoa, että eteenpäin on menty, Kiuru toteaa.