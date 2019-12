Hallituksen rakentaminen jatkuu – maanantaina saadaan tietoa siitä, siirtyykö valtiovarainministerin salkku Lintilältä Kulmunille

Suomen viime vuosikymmenien perinne on ollut että uusi hallitus on aina edeltäjäänsä huonompi ja se jatkuu yhä. Jokaisen hallituksen kohdalla on luullut että pohja on tässä ja suunta voi olla vain parempaan, mutta silti seuraava on mennyt syvemmälle pohjamutiin. Hirvittää ajatellakin millainen on tämän hallituksen jälkeinen hallitus...