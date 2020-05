Hallituksen neuvottelut koronarajoituksien purkamisesta jatkuvat – Miten käy ikäihmisten karanteenin, pääseekö pian kirjastoon?

Huvittaa uteliaiden ja sensaatiohakuisen oikeistolehdistön toimittajien täydellinen onnisunut uutissulku, asiaa on keksittävä lehdistössä vaikka aidanseipäistä, tällä kertaa pitkästä aikaa Suomessa on erittäin yksimielinen hallitus, jossa keskustellaan avoimesti kaikista asioista.

Suomen kansa on viisas ja Perussuomalaisten kannatus murenee, usko valittamiseen, maalittamiseen, viha ja valepuheisiin on mennyt vakavan tilanteen keskellä, ei kiusaaminenkaan ole kansasta hauskaa, hyvä Suomi, nyt johdetaan hyvin meitä, vastuulliset puolueet johtaa maata!