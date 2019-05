Silloin kun kansa äänestää sosialisteja, niin silloin kansa myös saa lisää sosialismia. Ei tässä ole mitään ihmeellistä ja tämä on muuten vasta alkua.

Nimittäin jos olit vielä työssä tai sinulla sattuu muutama satanen olemaan säästössä, niin voin kertoa, että vasemmistoeliitti on jo ottanut katseen rahojesi suuntaan. Ne aikoo ottaa entistä kovemman otteen kaikista elämämme osa-alueista alkaen yksilönvapaudesta aina koulutukseen ja terveydenhuoltoon asti. Jos kuvittelit, että sinulla on elämässä vaihtoehtoja, niin nyt ne luulot otetaan pois. Sinun vaihtoehto jatkossa on sosialistien malli ja mitään muuta mallia ei ole.

Siinä ei ole mitään järkeä, että kansalta siirretään veroina suuret määrät rahaa virkamieseliitille joka sitten järjestää koulutuksia ja milloin mitäkin. Se on tuntuvasti edullisempi meille kansalle, kun maksamme itse suoraan kouluille lukukausimaksun ja ostamme ne oppikirjat jne. Muutama satanen menee siihen verrattuna kun saman järjestää massiivinen virkamieskoneisto jolle pitää maksaa veroista miljoonittain palkkaa. Tämä on se syy siihen, että jopa töpselistäsi tulevaa sähköä verotetaan ankarasi ja päälle läsäytetään vielä alv. Sosialistit tarvitsevat koko ajan lisää rahaa, että tämä koulutus on maailman kallein koulutus. Eikä Suomi ole edes kärjessä missään koulutusmittarissa, koska sosialismista puuttuu innovatiivisuus ja sosialismi ei huomioi meitä yksilöinä vaan harmaana massana.