Hallituksen koronatoimille arvostelua – Halla-aho: "Valmiusvarastojen suhteen tehtiin itsepetos ja hengityssuojainten ostosta farssi"

Kirjallinen kysymys esittäjänä perussuomalainen...

Mihin toimiin hallitus ryhtyy varautuakseen koronavirusepidemiaan Suomessa?

Helsingissä 24.1.2020

Tuliko siihen vastausta vai ei, niin se ei ole tiedossa, mutta noin kuukautta myöhemmin pääministeri antoi eduskunnalle ilmoituksen Suomen varautumisesta koronavirukseen mahdolliseen leviämiseen.

Tässä muutama kohta pääministerin ilmoituksesta,.

Suomessa epidemioihin on varauduttu huolellisesti ja suunnitelmallisesti.

Suomi on varautunut tilanteeseen hyvin...

Suomi on maa, jossa terveydenhuolto toimii hyvin ja viranomaisten ammattitaito on ensiluokkaista.

Materiaalien valmius muun muassa suojainten osalta on "tarkistettu".

Suomen varautuminen tartuntatautien leviämiseen on erittäin korkealla tasolla.

Olisiko siis näiden vakuuttelujen jälkeen pitänyt kyseenalaistaa pääministerin puheet?

Jälkikäteen ajatellen kyllä, koska Suomessa ei kaikesta vakuuttelusta huolimatta oltukaan valmiina, puutteita löytyi johtamisesta, ammattitaidosta, sekä suojaimista...

Hallitus muuten vastaa, ei oppositio!