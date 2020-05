Hallituksen koronaneuvottelut venyivät pitkälle yöhön – päätöksistä tiedotetaan vasta maanantaina

Ei se epäonnistunut "valmiuslaki" laki voi olla ikuinen optio sotkea ihmisten elämää. Jossain vaiheessa "asiantuntijoilta" pitää vaatia kunnolla toimivia ratkaisuja eli lääke ja rokotus ja yhteiskunnan toiminnan jatkaminen. Haetaan keinoja? Nyt on ollut aikaa tarpeeksi. Missä keinot? Tietenkin tauti on vakava, mutta ns. kriisi ei ole viruksen aiheuttama, vaan epätäsmällisten mutu tuntumalla tehtyjen poliittisten päätösten sekä opposition, presidentin painostuksen ja hallituksen syytä. Ehkä Ruotsi on oikeassa? He katsovat koko kansanterveyden näkökulmasta päätösten sosiaaliset, psyykkiset, taloudelliset ja muut vaikutuksen 4-5 vuoden päästä. Suomi kerjää itselleen toista aaltoa, polttaa hoitajat loppuun ja menee konkurssiin.