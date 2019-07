Hallituksen esitys: takuueläkkeisiin 50 euron korotus, kansaneläkkeisiin 31 euron korotus – hallitusohjelmassa varattu 183 miljoonaa euroa vuodessa

Hyvää on se, että pienempiä eläkkeitä edes vähän korotetaan! Mielenkiintoista on se, että mitä tuosta muutaman kympin korotuksesta jää eläkeläiselle käteen, jos ja kun toisaalta otetaan!? Todella järkyttävää on se, että sdp lupasi ennen vaaleja 100 euron korotuksen kaikille alle 1400 euron eläkkeille!!!??? SDP SIIS VALEHTELI SUORAAN PÄIN NAAMAA!!!!