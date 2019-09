Hallitukselta pitkä lista työllisyystoimista – aktiivimalli kumotaan ensi vuoden alusta, "vuosisadan palkkatukiuudistus alkaa"

ei ole kauan aikaa kun maksoit ylintä hintaa päivähoidosta. Nyt työtön 0 euroa. Ei ole kauan kun tuli etäpäivät. Nyt ne hoitaa lapsia ja tekee mitä nyt huvittaa työnantajan selän takana. Tehollista eikö totta. Ei ei. Tasa-arvo on se ydin. Ihan sama onko sinulla vastuuta, koulutusta,sairautta, auto polkupyörä so what. Tasa-arvo on se avain sana. Älä edes yritä menestyä naapuria paremmin. Me tulemme uudelleen ja taskussa on verokikka. Sellaista temaritöppöjen yhteiskunta. Tule muuraamaan, lähiöllä tavataan.