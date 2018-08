Halla-aho vaitonaisena Huhtasaaren gradusta: Pitää asiaa nyt loppuun käsiteltynä

Toivottavasti tämä juttu ei ole loppuunkäsitelty. Mielenkiintoista on miten paperinen gradu on Huhtasaaren mukaan lupaa kysymättä digitalisoitu PDF-muotoon. Toivottavasti selvitetään, että saako teoksen julkaisutapaa muuttaa tekijältä kysymättä. Siinä olisi ennakkotapauksen paikka, koska kirjallisia lopputöitä on yliopistojen kirjastot pullollaan.