Halla-aho puolusti vieraslajipuheilla kohauttaneen kansanedustajan syytesuojaa: "Politiikkaa ei pidä siirtää eduskunnasta oikeussaleihin"

Perussuomalaiset valmiina estämään syytteen nostamisen eduskunnassa. Siihen riittää kuudesosa kansanedustajista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on pöyristynyt siitä, että poliisi aloitti esitutkinnan kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) vieraslajeja käsitelleestä eduskuntapuheesta. Mäenpää viittasi turvapaikanhakijoihin toteamalla, että vieraslajien torjunta oli hallitusohjelmassa väärässä paikassa.

– Syytettä ei tietenkään nosteta, koska sellaiseen vaaditaan eduskunnan suostumus. Perussuomalaiset eivät tule sitä antamaan, Halla-aho sanoi puolueensa eduskuntaryhmän kokouksessa Joensuussa.

Puolue pystyy estämään syytteen nostamisen, sillä siihen vaadittaisiin eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö. Halla-ahon mukaan kansanedustajan syytesuoja on luotu juuri sitä varten, että politiikkaa ei siirrettäisi eduskunnasta oikeussaleihin.

Halla-ahon mukaan ei liene myöskään sattuma, että tutkinnanjohtajana poliisissa on tässä jutussa vihreiden jäsenenä ja ehdokkaana toiminut henkilö.

– Ilmeisesti jääviyttä ei edes hävetä. Päinvastoin, tällaisella asetelmalla halutaan julistaa, että "yes we can".

"Vihervasemmisto hurskastellut"

Halla-ahon mukaan vihervasemmisto on hurskastellut sillä, että perussuomalaiset kritiikillään murentaisivat luottamusta poliisiin.

– On aikoihin eletty, kun turvapaikkaturistien palautuksia vastaan protestoineet ja poliisin toimintaa sabotoineet vihervasemmistolaiset nyt ovat loukkaantuneita virkavallan toimien kyseenalaistamisesta.

Halla-ahon mielestä mikään puolue ei ole yhtä huolissaan poliisin toimintaedellytyksistä kuin perussuomalaiset.

– On nimenomaan tavallisten poliisien työskentelyn kannalta tuhoisaa, jos kansalaisille syntyy pienikin epäilys siitä, että kyseistä instituutiota hyödynnetään poliittisten tarkoitusperien edistämiseen.

Halla-aho on huolissaan siitä, että poliisin pöydällä lojuu suuri määrä vihjeitä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Myös varkauksissa ja lievissä pahoinpitelyissä selvitysprosentti on laskenut.

Halla-aho vaati pysyvää ja ennustettavaa rahoitusta nykyistä suuremmalle poliisien määrälle. Hän muistutti, ettei pelkästään rahan lisääminen kuitenkaan riitä.

– Tarvitsemme henkilöstöä oikeiden rikosten tutkintaan ja ehkäisyyn, emme ihmisten somepuheita kyttääviä vihapuhepoliiseja.

"Isis-naiset pantu turvallisuuden edelle"

Turvallisuuden lisäämiseksi pitäisi Halla-ahon mukaan tehdä täyskäännös nykyisestä "pohjoismaiden leväperäisemmästä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta".

Halla-aho ihmetteli myös sitä, että Isis-naisten ihmisoikeudet menevät hallituksen prioriteeteissa suomalaisten turvallisuuden edelle ja että turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö halutaan tehdä entistä helpommaksi.

Hallituksen ilmastopolitiikka sai häneltä kovaa kritiikkiä.

– Samaan aikaan, kun metsiä ei saisi hakata, pitäisi kuitenkin rakentaa enemmän puusta ja polttaa enemmän puuta, koska betonin valmistus ja kivihiili lisäävät päästöjä. Punavihreä ideaali on ilmeisesti, että ajetaan selluteollisuus Kiinaan ja poltetaan voimalaitoksissa pelleteiksi puristettua sademetsää.

"Hallitus siirtelee talousongelmia"

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio (ps.) arvosteli hallitusta siitä, ettei se ole tuonut valtiontalouden hoitoon riittävän konkreettisia keinoja, vaan siirtelee ongelmia tulevaisuuteen. Hän sanoi, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) tavoite siitä, että työllisten määrä kasvaa 60 000:lla, uhkaa jäädä pelkäksi toiveeksi.

– Tuon työllisyystavoitteen ympärille hallitus on kuitenkin rakentanut kokonaisen toiveiden tynnyrin, jonka keskiössä on oletus itsestään tapahtuvasta hyvästä talouskasvusta ja työllisyysasteen noususta. Vihervasemmiston politiikka onkin pelkkää haihattelua, jonka maksumiehiksi tavalliset suomalaiset veronmaksajat joutuvat, Tavio päätteli.