Halailua ja torikahvit Helsingin Kauppatorilla – Niinistön ja Ranskan presidentin Macronin tapaamisessa lämmin tunnelma

Tänään torstaina Suomessa on todistettu hyvin erilaista presidentin vierailua kuin aikaisemmin kesällä. Vaikka sää oli Helsingissä syksyinen ja kolea, tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tapaaminen oli lämmin.

Niinistö ja Macron esiintyivät median edessä selvästi sujuvassa ilmapiirissä, ja presidenttien yhteisen lehdistötilaisuuden perusteella heidän välillään vallitsi hyvä yhteisymmärrys.

Tämä näkyi myös päivän aikana napatuissa otoksissa, joista useissa presidentit nähtiin läheisissä tunnelmissa. Macron vaikutti selvästi viihtyvän suomalaisten valtionpäämiesten seurassa.

Lämpimiä halauksia nähtiin heti aamun alkajaisiksi, kun Niinistö tervehti autokyydistä noussutta Macronia ennen virallisten keskustelujen alkamista.

Iltapäivällä Macron vieraili Aalto-yliopistossa tutustumassa suomalaisiin innovaatioihin yhdessä pääministeri Juha Sipilän kanssa ennen kuin he siirtyivät Kesärantaan työlounaalle ja lehdistötilaisuuteen.

Yliopistovierailunsa aikana Macron pääsi vierailemaan saunassa, joskaan kyseessä ei ollut aivan perinteinen versio, vaan opiskelijoiden yrityskehittämisen paikkana toimiva Startup Sauna. Löylyjä ei siis ollut luvassa, vaikka maailmalla usein sanotaankin suomalaisten ratkaisevan kaikki ongelmansa saunassa.

Noin tuntia ennen kuin Sipilän ja Macronin lehdistötilaisuuden oli tarkoitus alkaa, Tasavallan presidentin kanslia jakoi Twitterissä kolmen kuvan sarjan, joissa Niinistö ja Macron istuskelevat Helsingin Kauppatorilla kahvikupit käsissään.

Kuvasarjan selitys aukesi tviitissä: Niinistö tarjosi Macronille torikahvit suomalaiseen tapaan.

Suomalaiset tunnetaan ahkerina kahvinjuojina. Macronin tutustumista suomalaisiin tapoihin seurasi runsaslukuinen väkijoukko, joka ikuisti presidenttejä kännyköidensä ja kameroidensa avulla. Niinistöä tai Macronia tämä ei vaikuttanut haittaavan, pikemminkin päinvastoin.

Nautittuaan kahvit pilkullisella pöytäliinalla koristellun toripöydän ääressä molemmat esiintyivät nauravin ilmein torikansan edessä.

Emmanuel Macron yllätti torstaina suomalaiset tviittaamalla sujuvasti suomen kielellä.

Suomi on valinnut Euroopan ja rakentanut sitä meidän kanssamme. Nyt on Euroopan ratkaisevien kamppailujen hetki, joka asettaa harteillemme aivan erityisen vastuun.

Arrival in Helsinki with @niinisto.https://t.co/9zA2JUoBMD