Ko hurskastelijan KAIKKI toimet valtion leivissä pitäisi tutkia, kun eivät kestä mitään valoa.

Mutta turha luulo. Suomessa media on valtaapitävien sylikoira ja tekee hallaa koko Suomelle. Tämä nykyinen röyhkeä käytös kun on vain jatkoa vuosia jatkuneelle röyhkeilylle. Haavisto kun tuntuu tietävän, että häntä käsitellään kaikissa tilanteissa silkkihansikkain ja siksi hänestä on tullut erityisen röyhkeä.

Vanhat tavat eivät muutu, siksi myös hänen epämääräiset toimensa aiemmin esim Venäjän vierailulla tulee tutkia ja nostaa kissa pöydälle.