Haavisto on ykkössuosikki pääministeriksi Helsingin Sanomien kyselyssä – Maaseudun Tulevaisuuden kysely nostaisi Sdp:n ja vihreät hallitukseen

Pekalle pääkallopaikka? Se mihin suuntaan gallupit ohjaavat meitä ja kuka taas niitä ohjaa voidaan tarkastella tässäkin tapuksessa sillä mikä tarkoitus Haaviston tyrkyttämisellä pääministeriksi on. Kuten tiedämme meidän niin mukava ja Suomen ja sen kansalaisten täyttä etua ja todella hyviä päätöksiä tehnyt Berner poistuu näyttämöltä, vai poistuuko? Haavistolla on muhkea menneisyys valtion ohjausomistajaministerinä ja kaupoista kansallisomaisuuden myynnistä, tässä tapuksessa Fortumin kantaverkon Garunalle ja mitenhän sitten kävikään? Nyt seuraakin sitten näytös kaksi ja se on rataverkoston tai koko rataliikenteen myynti. Nythän meillä on siis ehdotettu pääministeri ehdokas ja sitten rahamassin päällä makaava Berner. Nämä asiat levitetään silmiemme alle mutta näistä ei puhuta. Oikeastaan kyllä yritettiin esim. Talvivaaran tapauksessa. Tukia annettiin 500milj. lisäavustukseen joka suurelta osin meni Sipilän sukulaisten firman tukenmiseen, välillisten töiden kautta. Näin kauniisti meidät hiivutetaan kuoliaaksi kansakuntana, kohta ollemme täysin vasallivaltio.