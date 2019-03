Poliisi tutkii Haagan puukotuksia murhan yrityksenä, tapon yrityksenä ja kolmena törkeänä pahoinpitelynä. Vuonna 1985 syntyneen miehen epäillään puukottaneen entistä puolisoaan ja tämän miespuolista ystävää Santavuorentiellä Helsingin Haagassa. Vammoja saivat myös epäillyn ja ex-puolison kolme kouluikäistä lasta. Uhrit eivät ole hengenvaarassa.

Aiemmin poliisi tutki rikosta kahtena tapon yrityksenä ja useana törkeän pahoinpitelyn yrityksinä.

– Korostan, että nämä ovat työnimikkeet ja voivat vielä vaihtua, rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisista sanoo.

Kosken mukaan rikosnimike vaihtui epäillyksi murhaksi kokonaisharkinnan perusteella, eikä hän lähde avaamaan syytä tarkemmin. Nimikkeet voivat tarkentua tai kokonaan muuttua vielä tutkinnan edetessä. Riskonimikkeen muuttumisesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Tapahtumapaikan osoitteessa Santavuorentiellä toimii Ankkurin Lastensuojelupalvelujen yksikkö, mutta puukotukset tapahtuivat ulkona. Poliisi ei ole ottanut suoraan kantaa tämän seikan ja teon väliseen yhteyteen. Puukotukset kuitenkin tapahtuivat poliisin mukaan suunnitellun tapaamiseen päätteeksi.

Poliisi jäljittää yhä epäiltyä, jonka nimi on Hayder Abduljabbar Al-Hmedavi.

Poliisi julkisti epäillyn kuvan.

– Poliisi on tähän mennessä tehnyt ja tekee edelleen laajoja etsintöjä epäillyn kiinni saamiseksi. Koska kyseessä on erittäin vakava rikosepäily, ja epäillyn tavoittaminen on välttämätöntä, voimme esitutkintalain perusteella poikkeuksellisesti julkaista rikoksesta epäillyn nimen ja kuvan, sanoo rikoskomisario Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta.

Tuoreista näköhavainnoista tulee ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112, ja muista havainnoista tai tiedoista poliisille numeroon 0295 417 935. Vihjeitä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi.