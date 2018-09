Finnairin työntekijöiltä tukea nollatoleranssille - "linja on kaikkien hyväksymä ja kaikki tietävät siitä"

Finnairin henkilökunnan edustajat eivät oikein osaa tunnistaa työnantajaansa lähiaikojen lehtijutuista. Yhtiöstä on muun muassa uutisoitu, että Rooman-lennolle lähdössä ollut lentokapteeni saapui työvuoroon Helsinki-Vantaan lentoasemalle päihtyneenä. Finnair kertoi irtisanovansa lentäjän.

Perjantaina työoikeuden professori Seppo Koskinen arvioi Helsingin Sanomille, että Finnairin suhtautuminen työntekijöidensä mahdollisiin alkoholiongelmiin on turhankin ankara.

STT:n haastattelemat ammattiliittojen edustajat ovat sitä mieltä, että Finnairin hoitoonohjaus ja työterveyshoito toimivat.

Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistyksen puheenjohtaja Jari Toivonen pelkää jopa, että uutisointi saattaa aiheuttaa luottamuspulaa Finnairin henkilöstössä.

- Me olemme keskustelleet asiasta ja olemme sitä mieltä, että Finnairilla on hyvät järjestelmät ja systeemit. Tämä uutisointi harmittavasti vaikuttaa meidän työyhteisöömme, koska on vaarana että ihmiset eivät uskalla tukeutua järjestelmiimme.

Vertaistuesta apua

Finnairilla on useita prosesseja, joiden kautta työntekijät tarvittaessa voivat hakea apua.

- Finnairilla on vapaaehtoisia tukijärjestelmiä tällaisia tapauksia varten. Meillä on luottamuksellinen tukiverkosto joka toimii siihen koulutettujen kollegoiden voimalla. On myös vertaistukijärjestelmä, jossa voi soittaa koulutetulle lentäjäkaverille ja sitä kautta saada tukea, sanoo Suomen lentäjäliiton turvatoimikunnan puheenjohtaja Petri Pitkänen.

Matkustamotyöntekijöillä on oma vertaistukiverkostonsa, kertoo Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist. Työntekijä voi Tallqvistin mukaan myös esimerkiksi täysin luottamuksellisesti hakeutua keskustelemaan päihdeterapeutin kanssa. Hän sanoo, ettei terapiasta anneta mitään tietoa edes työterveyshuoltoon, yhtiö vain maksaa laskun. Ongelman voi myös ottaa esille työterveydessä tai oman esimiehen kanssa.

"Raja on hirveän selkeä, ja se on kaikkien tiedossa"

Nollatoleranssin taustalla ovat eurooppalaiset määräykset, jotka sitovat myös Suomea sekä ilmailulaki.

- Lentoturvallisuustehtävässä työskentelyyn alkoholin tai psykoaktiivisen aineen vaikutuksen alaisena liittyy yksiselitteinen ja ehdoton nollatoleranssi, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista sanotaan STT:lle.

Lentävän henkilökunnan tulee itse määritellä ovatko he "fight to fly", lentokykyisiä, Tallqvist sanoo.

- Jos he kokevat, etteivät ole lentokykyisiä, he tekevät siitä ilmoituksen ennen työvuoron alkua, ja heille etsitään päivystysjärjestelmästä korvaaja. Tällaisesta ilmoituksesta ei seuraa minkäänlaisia työsuhteellisia seuraamuksia. Useimmiten lentokyvyttömyyden syy on yksinkertaisesti väsymys.

Hän sanoo, että ehdoton raja menee siinä, jos tulee alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikalle ja ilmoittautuu virkapuvussa työvuoroon. Siitä seuraa yleensä työsuhteen purku.

- Täytyy ymmärtää, että miehistö, niin matkustamon henkilöstö kuin lentäjät, ovat koneessa turvaamassa asiakkaiden turvallisuutta. Jos sellaiseen tehtävään tulee päihtyneenä, se osoittaa niin vakavaa piittaamattomuutta turvallisuudesta, että luottamus, joka tarvitaan työnantajalta lentotehtävän suorittamiseen, on mennyttä. Raja on hirveän selkeä, ja se on kaikkien tiedossa, Tallqvist sanoo.

Lentäjä vastaa koneensa turvallisuudesta

Teknisen henkilökunnan parissa suhtautuminen nollatoleranssiin on yhtä selkeä.

- Mielestäni meillä on selkeä ja asianmukainen menettely liittyen näihin asioihin. Tekniikassa valittu menettelytapa, nollalinja, on kaikkien hyväksymä ja kaikki tietävät siitä. Työntekijät kokevat, että se on oikea ja asianmukainen menettely, sanoo Jukka Korhonen, teknisten työntekijöiden pääluottamusmies.

Hänkin yhdistää nollatoleranssin turvallisuuteen. Korhonen sanoo, että olisi sietämätöntä jos esimerkiksi mekaanikko humalassa tekisi virheen, joka johtaisi onnettomuuteen.

Lentäjille on itsestään selvää, että lentäjällä on vastuu koneestaan.

- Jokaisen lentäjän tulee varmistua että lento on turvallinen, ja jos huomaa kollegoiden parissa ongelman, niin siihen tulee puuttua, Lentäjäliiton Pitkänen sanoo.

Finnairissa on noin 6 000 työntekijää, joista noin 3 600 on lentävää henkilöstöä. Tallqvist sanoo, että alkoholiongelman takia on purettu kolmen lentäjän työsuhde viimeisen 15 vuoden aikana. Matkustamohenkilökunnan parissa tapauksia on hänen muistaakseen ollut kolme viime vuosina.