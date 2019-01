Finnair peruu useita tiistain lentoja lumisateen vuoksi – mukana kaksi Oulun-lentoa

Finnair tiedottaa, että yhtiö peruu tiistailta useita lentoja. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan, että lentoja perutaan tiistaille ennustetun lumisateen vuoksi.

Peruttuja lentoja on yhteensä 14 kappaletta. Näistä kaksi on Oulun ja Helsingin välisiä lentoja. Helsingistä Ouluun kello 15.20 saapuvaksi tarkoitettu lento AY439 on peruttu. Oulusta Helsinkiin suuntaavan lennon AY440 olisi taas Finavian verkkosivujen mukaan ollut tarkoitus lähteä Oulusta kello 15.50.

Finnair tiedottaa, että lentojen peruutuksista on kerrottu niille asiakkaille, joihin ne vaikuttavat. Asiakkaille on tarjottu vaihtoehtoisia reittejä. Finnairin mukaan käyttämättömästä lentolipusta voi hakea takaisinmaksua, jos uudelleenreititys ei sovi matkasuunnitelmaan.

Nämä lennot on peruttu tiistailta:

Helsinki–Turku AY223, Turku–Helsinki AY224, Helsinki–Tampere AY265, Tampere–Helsinki AY266, Helsinki–Vaasa AY317, Vaasa–Helsinki AY318, Helsinki–Bryssel AY1543, Bryssel–Helsinki AY1544, Helsinki–Oulu AY439, Oulu–Helsinki AY440, Helsinki–Joensuu AY341, Joensuu–Helsinki AY342, Helsinki–Kuopio AY363 ja Kuopio–Helsinki AY364.