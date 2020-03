Finnair peruu useita lentoja keskiviikkona – kova tuuli, räntä- ja lumisateet vaikeuttavat lentoliikennettä

Helsinki-Vantaan lentokentältä lähteviä kotimaan ja ulkomaan reittejä ei lennetä. Myös muiden lentojen viivästykset ovat mahdollisia.

Finnair peruu sääolosuhteiden vuoksi useita lentoja huomenna keskiviikkona. Sääennusteen mukaan huomenna on tiedossa lumi- ja räntäsateita sekä kovaa tuulta. Finnairin arvioin mukaan sääolosuhteet vaikeuttavat liikennettä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Lentojen peruuntumisen vuoksi myös viivästykset ovat mahdollisia.

– Olemme peruneet etukäteen joitakin lentoja taataksemme mahdollisimman sujuvan liikenteen haastavissa olosuhteissa, lentoyhtiön tiedotteessa todetaan.

Finnair on etukäteen perunut kaikkiaan neljätoista lentoa, jotka lähtevät Helsinki-Vantaan lentokentällä. Peruttujen lentojen joukossa on sekä kotimaan että ulkomaan lentoja. Peruttujen lentojen joukossa on muun muassa Tukholman, Brysselin, Lontoon ja Kööpenhaminan lentoyhteyksiä.

Helsinki-Vantaalle jätetään lentämättä myös peruuntuneiden lentojen paluulennot

Finnairin mukaan myös lentojen viivästykset ovat mahdollisia. Finnairin mukaan peruuntuneista lennoista tiedotetaan muun muassa tekstiviesteillä.

Finnair tiedottaa lentoihin liittyvistä muutoksista myös nettisivuillaan.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan eteläisessä Suomessa tuulee koko keskiviikon ajan kovaa.

Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahden länsiosissa voi tuulla aamusta jopa lähes 20 metriä sekunnissa. Etelä-Suomessa sisämaassakin tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivän aikana etelässä voi sataa lunta tai räntää noin 4–8 senttimetriä.